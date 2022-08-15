Tim Gajser, yeniden dünya şampiyonu!

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2022 sezonunun bitmesine dört yarış kala şampiyonluğunu ilan eden isim Tim Gajser oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tim Gajser, yeniden dünya şampiyonu!
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15 Ağustos 2022 14:02
Honda Racing Corporation (HRC) takımından Tim Gajser, Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2022 sezonunun bitmesine dört yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2022 sezonunda HRC takımının Slovenyalı sürücüsü Tim Gajser, MXGP (450cc) sınıfında birinci oldu. Şubat ayında İngiltere'de başlayan MXGP'de Honda'nın CRF450RW modeliyle yarışan HRC takımından Tim Gajser, sezonun bitmesine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

TÜRKİYE ETABINDAN ÖNCE ŞAMPİYONLUK UNVANI

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2022 sezonu devam ederken HRC takımının 26 yaşındaki sürücüsü Tim Gajser, Finlandiya'da koşulan yarışta en yakın rakibiyle arasına 104 puan fark açarak 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye etabından önce şampiyonluk unvanını kazandı.

5 KEZ DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONU OLDU

2015 yılında Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda (MX2) birinci olarak ertesi yıl MXGP sınıfına yükselen Tim Gajser, MXGP sınıfındaki ilk şampiyonluğunu ve "Yılın Çaylağı'" unvanını aldı. 2022 sezonundaki galibiyeti ise Tim Gajser'in 5'inci Dünya Motokros Şampiyonluğu oldu.

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