TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı için yapılan Tahkim başvurusu sonuçlandı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğuyla onandı.



TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: