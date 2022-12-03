TFF'nin yabancı kuralı kararı netleşti

Dünya Kupası arasında Türkiye'de yabancı kuralı yeniden tartışılmaya başlandı.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralının değiştirilmemesini net şekilde istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise son yaptığı açıklamada Türk futbolunun gelişimi için kuralın serbest kalması gerektiğini dile getirdi. Galatasaray da yabancı kuralının serbest bırakılmasına sıcak bakıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu ise bu sezon sonuna kadar 8+3 yabancı kuralını devam ettirmeyi düşünüyor. TFF, bu konuda taviz vermeyecek.



KULÜPLER SICAK BAKMIYOR



Son dönemde tartışılan diğer konu ise hakem yapısı... Kulüplerin çoğu şu anki mevcut orta hakem kadrosuna yabancı hakem takviyesi yapılması gerektiğini ifade ediyor. Kulüplerin bazıları da derbi maçlarında bu kuralın hayata geçmesi gerektiğini dile getiriyor.



TFF, orta hakem olarak yabancı getirilmesini istemiyor. Hakem yapısı konusunda titiz bir çalışma yapıldı. Kulüpler Birliği ile bu çalışmalar paylaşıldı. Federasyon, yeni sezonda MHK ile ilgili projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.



BİTİGEN VAR'DA OLABİLECEK



VAR'a yabancı getirilmesi konusunda ise belirsizlik devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Kulüpler Birliği ise bu konu ile ilgili ortak bir karar almış değil. Çoğu kulüpler bu öneriye sıcak bakmıyor.



Lisan sıkıntısı olan Türk hakemlerin yabancı VAR ile iletişimi nasıl yapacağı konusunda çalışmalar sürüyor. Bazı orta hakemlerin VAR olarak görev yapması da gündemde. Bilindiği gibi Abdulkadir Bitigen, UEFA tarafından VAR hakemi olarak görevlendiriyor. Bitigen'in VAR olarak görev yapması bekleniyor.





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