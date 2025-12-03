03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
2-050'
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-377'
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
4-063'
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-180'
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-078'
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
0-051'
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-190'
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-190'
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-490'
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-090'
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

TFF'den Galatasaray'ın Roland Sallai itirazına ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Roland Sallai için yaptığı itirazı reddetti.

calendar 03 Aralık 2025 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den Galatasaray'ın Roland Sallai itirazına ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Roland Sallai için yapılan itirazı karara bağladı.

Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 27.11.2025 tarihli kararına karşı yapılan başvuruyu değerlendirerek itirazı oybirliğiyle reddetti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA DA YOK

Roland Sallai, Galatasaray-Samsunspor maçında da forma giyemeyecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; 
"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin PFDK'nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.