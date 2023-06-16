TFF açıkladı: Tek aday Mehmet Büyükekşi

TFF'de yapılacak başkanlık seçimi için başvurular sona erdi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

Haber; Sporx.com
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TFF açıkladı: Tek aday Mehmet Büyükekşi
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16 Haziran 2023 17:31
Son güncelleme 16 Haziran 2023 17:36
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak seçime girecek.

TFF'den yapılan açıklamada, başvuruların sona erdiği ve tek adayın Mehmet Büyükekşi olduğu aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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