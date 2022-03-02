Terim sonrası fizik gelişti, sonuç değişti

Eskiden öne geçip kaybeden Galatasaray, şimdi geriden gelip kazanmaya başladı. Bundaki en önemli etkinin fiziksel gelişimden kaynaklandığı ifade edildi.



Domenec Torrent yönetiminde yapılan yoğun antrenmanların takımı fiziksel olarak iyi bir seviyeye getirdiği ve sarı-kırmızılı takımın son dönemde bunun olumlu etkilerini gördüğü vurgulandı. Uygulanan antrenman metotları ile beraber, oyuncuların büyük gelişim gösterdiği ve bunun da rakamlara yansıdığı dile getirildi.



Göztepe'den sonra Çaykur Rize karşılaşmasını da son dakikalarda bulduğu gollerle kazanan Galatasaray kondisyonu ile fark yarattı. Aslan ayakta kalırken, rakiplerini çözdü ve galibiyete ulaşan golleri buldu.



Terim dönemi



Fatih Terim'in son karşılaşmaları olan 19 ve 20. haftalarda Galatasaray, toplam mesafede Antalya ve Giresun'un 6.5 kilometre gerisindeydi. Sprint ve yüksek hızlı koşu istatistiklerinde de yine aynı iki maçta sarı-kırmızılıların rakipleri bin 80 metre fazla mesafe kat etmişti.



Ancak Cim-Bom'un son iki maçına bakıldığında Galatasaray, rakiplerinden toplamda 4.9 kilometre fazla koştu. Sprint ve yüksek hızlı koşu (Saatte 20 kilometreden yüksek hızda koşular) istatistiklerinde aynı iki karşılaşmada Cim-Bom, rakiplerine üstünlük sağladı ve 788 metre daha fazla mesafe kat etti.



Sarı-kırmızılıların Rize maçında Taylan, 11.5 km koşarken, Berkan ise 11.1 km ile en koşan ikinci isim oldu. Diğer taraftan, rotasyonların oyuncuları hazır tuttuğu ve durumun da sahaya olumlu yansıdığı belirtildi.



