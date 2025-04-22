Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları yapıldı

Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı.



Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.



Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.



Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:



- Optimist genel kategori



1- Ahmet Arel Barut



2- Ateş Ali Bakır



3- Boran Öden



- Optimist junior kategori



1- Zeynep Canaz



2- Rüzgar Uzel



3- Ali Dindar



- Optimist kızlar kategorisi



1- Zeynep Canaz



2- Sude Destereci



3- Duru Ateş



- Optimist junior kızlar kategorisi



1- Zeynep Canaz



2- Janset Tuğan



3- Masal Bayraktar



- ILCA 4 kategorisi



1- Ege Subaşı



2- Naz Defne Genç



