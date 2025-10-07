Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, Sayabosna yolcusu

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, 9-18 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Organizasyonda erkeklerde 12, kadınlarda ise 5 takım mücadele edecek.
 
Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da katılacağı şampiyonada grup müsabakaları, 9-14 Ekim tarihlerinde oynanacak.
 
Erkekler kategorisinde şampiyonaya katılacak ve ilk maçını 10 Ekim'de ev sahibi Bosna Hersek ile yapacak Türkiye, A Grubu'nda ayrıca İspanya, Almanya, Polonya ve Avusturya ile karşılaşacak.
 
Şampiyonada erkeklerde çeyrek finaller 16 Ekim, yarı finaller 17 Ekim, üçüncülük ve final karşılaşması ise 18 Ekim'de yapılacak.
