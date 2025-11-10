TBF, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Büyük Önder Atatürk'ü andı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve İstanbul TBF Basketbol Lisesi, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde andı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, törene İstanbul TBF Basketbol Lisesi öğrencileri, TBF yöneticileri ve personeli, altyapı milli takımlar teknik ve idari kadrosu ile Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden takımların sporcuları, teknik ve idari ekipleri katılım gösterdi.Törende, günün anlamını yansıtan konuşma ve öğrenciler tarafından okunan şiirler sonrasında saat 9'u 5 geçe çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.