Taylan Antalyalı, PSV maçında yok

Taylan Antalyalı'nın 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak maça yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.

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Taylan Antalyalı, PSV maçında yok
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16 Temmuz 2021 12:05
Galatasaray'da, PSV Eindhoven maçı öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Taylan Antalyalı... EURO 2020 sonrasında kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Taylan'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynanacak maça yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılılarda PSV maçında ön liberoda yeni transfer Aytaç Kara'nın forma giymesi bekleniyor. 

 

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