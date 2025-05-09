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Tatum'dan öz eleştiri: "Bu playoff'ta kötü oynuyorum, farkındayım"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, New York Knicks karşısında 2-0 geriye düştükleri serideki kötü performansının sorumluluğunu açıkça kabul etti.

calendar 09 Mayıs 2025 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tatum'dan öz eleştiri: 'Bu playoff'ta kötü oynuyorum, farkındayım'
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Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, New York Knicks karşısında 2-0 geriye düştükleri serideki kötü performansının sorumluluğunu açıkça kabul etti.

"Daha iyi oynamalıyım, bunu biliyorum ve bekliyorum," diyen Tatum, perşembe günü yapılan video analiz seansının ardından medyaya konuştu.

İlk iki maçta %29 (12/42) saha içi isabet oranıyla oynayan Tatum, üçlük çizgisinin gerisinden de yalnızca %25 (5/20) ile isabet bulabildi. Sadece 9 serbest atış denemesinde bulunurken, 8 top kaybı yaptı. Bu serideki verimlilik puanı (PER) 11.2 ile oldukça düşük kaldı.

Celtics genel olarak da dış atışlarda zorlanıyor. Takım, iki maçta üçlüklerde 25/100 ile sadece %25 isabet oranı yakalayabildi. Dördüncü çeyreklerde ise Tatum ve Jaylen Brown birlikte 19 şutta sadece 2 isabet bulabildi.

Koç Joe Mazzulla, "Bu açıklamayı yaptığı için ona hakkını veriyorum. Ama bu sadece onunla ilgili değil, hepimiz sorumluyuz," diyerek Tatum'un öz eleştirisini destekledi.

Kristaps Porzingis'in sağlık durumu da belirsizliğini koruyor. Solunum yolu problemleri yaşayan Porzingis, 3. maçta yalnızca 14 dakika süre alabilmişti.

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