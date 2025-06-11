Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

Sutopu Erkek Milli Takımı, elemelerde aldığı 3 galibiyetle 2026 Avrupa Şampiyonası bileti aldı. Kadın Milli Takımı'nın ardından erkekler de turnuvaya katılma hakkı kazandı.

calendar 11 Haziran 2025 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
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Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İstanbul ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirilen elemelerde Finlandiya, İsveç, Slovakya ve Almanya ile karşılaştı.

Elemeleri 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası'nda doğrudan katılma hakkı kazandı.

Elemelerde İsveç'i 30-7, Finlandiya'yı 33-6, Almanya'yı da 17-16 yenen milli takım, Slovakya'ya ise 13-12 mağlup oldu.

Sutopu Kadın Milli Takımı da 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.


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