O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 12 9 2 1 35 12 23 29 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 7 3 2 19 8 11 24 3.GALATASARAY A.Ş. 12 7 3 2 16 10 6 24 4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12 6 5 1 24 14 10 23 5.YUKATEL KAYSERİSPOR 13 7 2 4 19 13 6 23 6.BEŞİKTAŞ 13 6 4 3 26 18 8 22 7.TRABZONSPOR 12 6 4 2 18 15 3 22 8.ARABAM.COM KONYASPOR 13 5 6 2 14 8 6 21 9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 5 1 6 19 21 -2 16 10.CORENDON ALANYASPOR 13 4 4 5 19 24 -5 16 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 12 4 3 5 16 16 0 15 12.KASIMPAŞA 13 4 3 6 11 22 -11 15 13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 12 3 3 6 21 24 -3 12 14.MKE ANKARAGÜCÜ 12 3 3 6 15 20 -5 12 15.BITEXEN GİRESUNSPOR 12 3 3 6 11 19 -8 12 16.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 3 2 7 11 22 -11 11 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 4 7 11 17 -6 10 18.İSTANBULSPOR 12 2 2 8 12 25 -13 8 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 12 1 3 8 13 22 -9 6





Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi.Ligde haftanın kapanış gününde lider Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele ise 3-3 sona erdi.Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, tek gollü Sivasspor galibiyetiyle liderliğini sürdürdü.Sarı-lacivertliler, Sivasspor galibiyetiyle 12 maç sonunda puanını 29'a, attığı gol sayısını da 35'e çıkardı.Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.Ligde 24 puanlı iki takımdan Medipol Başakşehir ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı.Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi maçı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2Galatasaray-Beşiktaş: 2-1Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: 2-2Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-0Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 3-3Süper Lig'de 14. hafta, 11 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)