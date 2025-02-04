Trendyol 1. Lig'de 4 maçlık galibiyet serisiyle 4. sıraya yükselen Gençlerbirliği Kulübünün Başkanı Osman Sungur, camiayı Süper Lig yolunda birlik olmaya çağırdı.



Sungur, yaptığı yazılı açıklamada, 2-0 kazandıkları Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmasında tam anlamıyla takım halinde oynayan bir Gençlerbirliği gördüklerini belirterek, "Bizim de camia olarak sahadaki Gençlerbirliklilerden takım olmayı, bir olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Mizaç olarak şikayet etmeyi seven biri değilim. Sesimiz çıkmıyor diye bizi bir elimiz balda diğeri yağda zannedebilirler. İnanın her günümüz takımın, kulübün yaşadığı mali zorluklara çözüm bulmakla geçiyor. Çözebildiğimiz zaman iyi, çözemediğimiz zaman ise uykularımız kaçıyor. Önümüzde bu kulübün geleceği için çok önemli bir üç ay var. Bu üç ayda bu kulübün geleceği için çok şey değişebilir." ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de olması için elinden geleni yapacağını söyleyen Sungur, "Bütün Gençlerbirliklilerden de bunu rica ediyorum. Taraftarlarımız yanına en az bir arkadaşlarını alıp gelsinler maçlara. Üyelerimiz arayıp sorsunlar. Yönetimde yedek-asil, eski-yeni diye bir şey yok. Biz bir derneğiz, camiayız. Başkan olarak herkesin düşüncelerine, önerilerine açığım. Artık küskünlüklerin zamanı değil. Mayıs ayında başarıya ulaştığımızda birbirimize sarılmayacak mıyız? Ama diyorum ki eğer birbirimize şimdi sarılırsak, camia olarak kenetlenirsek mayıs ayında kesinlikle Süper Lig'de olacağız. Bugün hangi Gençlerbirlikliye sorsanız 'Takım şampiyon olsun da gerisi önemli değil' der. Şu kadar harcadık, buraya şunu verdik demek bize yakışmaz. Benim elimden gelmiyor diyelim yöneticilerimiz destek ve sponsorluklar bulmak için çalışıyor. Ama inanın çok az kaldı. Gençlerbirliği bu üç ayı ekonomik açıdan rahat geçirsin yolun sonu selamet. Süper Lige çıktıktan sonra da inanıyorum ki bu camia yaşadıklarından aldığı derslerle bir daha da 1. lige dönmeyecektir." yorumunu yaptı.



Sungur; teknik heyetiyle, kulüp personeliyle, oyuncularıyla iyi bir ekip kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bizi bugün olduğu gibi yarın başarıya yakınlaştıracak da Gençlerbirliği'nin yüzyıldır biriktirdiği bu dürüst, bu çalışkan insanlar olacak. Başkan olarak yaptığım seçimlerden de seçtiğim insanların seçimlerinden de memnunum. Yeni transferlerle kadromuzu da güçlendiriyoruz. Ankaralılardan isteğim Gençlerbirliği'ni Süper Lig yolunda desteklemeleri. Cuma günü Eryaman'da buluşalım. Herkes bir arkadaşını alıp maça gelsin. Birer birer, biner biner çoğalalım. Gençlerbirliği için kışın bitmesine az kaldı. Önümüz bahar, Süper Lig bizi bekliyor."



Gençlerbirliği, ligin 23. haftasında 7 Şubat Cuma günü Esenler Erokspor'u konuk edecek.



