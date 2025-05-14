Süper Lig'de korku tüneli: Kimler düşecek?

Adana Demirspor ve Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşirken, Süper Lig'e veda edecek son iki takım büyük bir rekabetle şekilleniyor. Ligin alt sıralarında birçok takım düşme tehlikesi yaşıyor.



BODRUM VE SİVAS EN RİSKLİ KONUMDA



35 puanla düşme hattında bulunan Bodrum FK ve Sivasspor, en büyük risk altındaki iki takım. Sivasspor, ligin kalan bölümünde bir haftayı BAY geçecek. Bu nedenle, kalan iki maçını kazansa bile rakiplerinin puan kaybını beklemek zorunda.



Bodrum FK ise zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Beşiktaş, Trabzonspor ve formda Kayserispor ile karşılaşacak olan Ege temsilcisi, avantajlı bir konumda değil.



GAZİANTEP DÜŞÜŞTE, TEHLİKE BÜYÜYOR



Gaziantep FK son dört maçını kaybederek alt sıralara geriledi. 35 puanla Bodrum ve Sivas ile aynı puana sahip olan Gaziantep, ikili averajda Bodrum'un önünde, Sivasspor'la ise eşit. Ancak Alanyaspor ve Rizespor'a karşı ikili averajda gerideler.



ALANYASPOR KRİTİK VİRAJDA



Geçtiğimiz hafta Gaziantep'i mağlup ederek biraz rahatlayan Alanyaspor, matematiksel olarak hala risk taşıyor. Bu hafta Beşiktaş, son hafta ise Sivasspor ile oynayacak olan Güney ekibi için bu iki karşılaşma da büyük önem taşıyor.



RİZESPOR'UN İŞİ ZOR



Çaykur Rizespor da tehlike bölgesinden uzak değil. Kalan maçlardaki zorlu fikstüre ek olarak, Bodrum ve Sivasspor'a karşı ikili averajda geride olmaları işleri zorlaştırıyor. Bu nedenle Karadeniz ekibi de düşme hattının güçlü adaylarından biri konumunda.







