Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kaydını yayımladı.
TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Fenerbahçe - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ve Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması da yer aldı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı lacivertlilerin 44. dakikada iptal edilen golü;
Yasin Kol: "Söyle Ali"
VAR: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum."
Yasin Kol: "Ne dediğini anlamadım bir dakika."
VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin."
Yasin Kol: "Tamam."
VAR: "Son akışını da göstereceğiz."
Yasin Kol: "Gördüm."
VAR: "Bir açıdan daha göstereceğim bekle."
Yasin Kol: "Göster."
VAR: "Yavaş, temas noktasında dur."
Yasin Kol: "Tamam Ali."
VAR: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."
Yasin Kol: "Tamam."
