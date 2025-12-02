Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kaydını yayımladı.



TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Fenerbahçe - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ve Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması da yer aldı.





Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı lacivertlilerin 44. dakikada iptal edilen golü;



VAR: "Yasin duyuyor musun?"

"Söyle Ali""Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.""Ne dediğini anlamadım bir dakika.""Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.""Tamam.""Son akışını da göstereceğiz.""Gördüm.""Bir açıdan daha göstereceğim bekle.""Göster.""Yavaş, temas noktasında dur.""Tamam Ali.""Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.""Tamam."