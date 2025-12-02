02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-014'
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
3-044'
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
0-145'
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları TFF'nin YouTube kanalında yayınlandı.

calendar 02 Aralık 2025 20:19 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 20:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kaydını yayımladı.

TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Fenerbahçe - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ve Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması da yer aldı. 

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı lacivertlilerin 44. dakikada iptal edilen golü;

VAR: "Yasin duyuyor musun?"



Yasin Kol: "Söyle Ali"

VAR: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum."

Yasin Kol: "Ne dediğini anlamadım bir dakika."

VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin."

Yasin Kol: "Tamam."

VAR: "Son akışını da göstereceğiz."

Yasin Kol: "Gördüm."

VAR: "Bir açıdan daha göstereceğim bekle."

Yasin Kol: "Göster."

VAR: "Yavaş, temas noktasında dur."

Yasin Kol: "Tamam Ali."

VAR: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."

Yasin Kol: "Tamam."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.