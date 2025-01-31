Phoenix Suns'ın, yıldız oyuncusu Kevin Durant için gelen takas tekliflerini reddettiği bildirildi.



ESPN, Suns'ın deneyimli forveti almak isteyen rakip takımların takas tekliflerini reddettiğini açıkladı.



Takımın son dönemdeki sıkıntılarına rağmen Durant, Phoenix'in şampiyonluk adayı olarak kendini yeniden gösterememesi durumunda herhangi bir memnuniyetsizlik belirtisi göstermemiş veya takas talebinde bulunmaya meyilli olmamıştı.



KD, Ekim ayında sözleşmesini tek yıllığı 59,5 milyon dolarlık bir kontratla uzatmayı tercih etmiş olsa da, halen Haziran ortasından itibaren iki yıllığı 124 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamaya uygun olmaya devam ediyor. Bu karar, yaz dönemindeki potansiyel sözleşme görüşmeleri için kapıyı açık bırakıyor.



Şu anda 36 yaşında olan Durant, maç başına 36.2 dakika süre alarak 27.3 sayı, 6.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla ligin en iyi skorerlerinden biri olmaya devam ediyor.



