Suns, yıldız oyuncusu Kevin Durant'i takas etmeme kararı aldı ve mevcut kadro için sezon sonunda kapsamlı bir değerlendirme yapacak.



Suns yönetimi, Durant'i transfer etmek isteyen tüm takımlara takasın gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Golden State Warriors ile yapılan görüşmelerin ardından birçok takım daha Durant için devreye girdi, ancak Suns yönetimi takas yapmama kararı aldı.



ESPN'den Shams Charania, NBA Trade Deadline Özel programında yaptığı açıklamada, "Eğer Suns sezon sonunda toparlanamazsa, takım için tam kapsamlı bir değerlendirme yapılacak" dedi.



Phoenix ekibi, transfer döneminde Jimmy Butler'ı kadrosuna katmayı hedefledi, ancak Bradley Beal'in dahil olduğu bir takas gerçekleşmedi. Bu süreçte Warriors ile Durant takası ihtimali değerlendirildi ancak sonuç çıkmadı. Suns, 2025 sezonunda zor kararlarla karşı karşıya kalabilir.



