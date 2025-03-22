Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı başlıyor

Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı mücadelesi pazar başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre normal sezonu 5. sırada tamamlayan Türk Hava Yolları, 8. sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.



Lig etabını 6. bitiren Zeren Spor ise 7. sırada tamamlayan Kuzeyboru ile mücadele edecek.



Organizasayonda maç programı şu şekilde:





23 Mart Pazar:



14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor -Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)



14.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray)



Serinin ikinci karşılaşmaları ise 26 Mart'ta oynanacak.



