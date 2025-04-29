Stattaki usulsüzlük için Hasan Arat'a soruşturma!

Beşiktaş'ta sular durulmuyor...



Son Divan Kurulu toplantısında kürsüde saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın başkanlık yaptığı dönemde Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yeni yönetim tarafından yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporunda, projeye en uygun fiyatı sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı ve 243 bin Euro daha pahalı teklif sunan Şah Elektrik firması ile sözleşme yapıldığı, Gigatera firması gibi uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.



BÜTÜN BELGELER İSTENDİ



Stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin Euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin Euro'ya tamamlanabileceğini belirtti. Proje için teminat mektubu alınmadığı da vurgulanırken, loca teminatı tahsis edilemediği için kulübün 638 bin Euro daha kaybettiği belirtildi.



Cumhuriyet Savcılığı, tüm teklif dosyaları ve gizlendiği iddia edilen Gigatera evrakları, sözleşme ve ödeme belgeleri ile birlikte projeye imza atan yönetim kurulu üyelerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin savcılığa gönderilmesini istedi. İlk ifadeye çağrılan isim ise dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul oldu.





ARAT CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

"TEK BİR DELİL BULUNMAMAKTADIR"



Hasan Arat döneminde Beşiktaş yöneticiliği yapan Av. Altın Mimir, basına yazılı açıklama yaptı.



İşte Altın Mimir'in açıklaması:



"Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bir önceki dönem yönetim kuruluna yönelik, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunda "yolsuzluk" algısı yaratmayı amaçlayan haberlerin yer aldığını üzülerek takip etmekteyiz.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan inceleme süreci, Beşiktaş JK'nın mevcut yönetimi tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde verilen tamamı bir buçuk sayfadan ibaret hiçbir delil ve hiçbir sorumlu dahi gösterilemeyen bir dilekçe ile başlatılmıştır. Zira oluşturulmak istenen algı için sunulacak tek bir delil bulunmamaktadır. Mevcut yönetim sırf algı yaratmak açısından Beşiktaş'ın hukuk ve etik değerleri açısından düşündürücü ve talihsiz bir örnek oluşturmuştur. Hukuki süreçler doğal akışında sürdürülmekte olup; dönemin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm bilgi ve belgeleri yetkili mercilerle tam ve eksiksiz bir şekilde paylaşmaya devam edecektir. Tarih gerçekleri unutmayacak olup gerçekler de er ya da geç ortaya çıkacaktır.



Hal böyleyken, henüz hiçbir hukuki tespit ya da değerlendirme yapılmamışken, bazı medya organlarında maksatlı biçimde "yolsuzluk varmış" gibi bir hava oluşturulmaya çalışılması, özellikle kulüp içi disiplin süreçlerine paralel şekilde yürütülen bir algı operasyonunun parçası olarak değerlendirilmektedir.



Açıkça ifade etmek isteriz ki, 2023–2024 döneminde görev yapan Beşiktaş JK yönetim kurulu, tüm kararlarını hukuk çerçevesinde, kulübün menfaatlerini gözeterek ve etik ilkelere bağlı kalarak almış; genel kurula her daim hesap vermiş, şeffaflık ve denetlenebilirlik prensiplerine titizlikle riayet etmiştir.



Yargı makamlarına duyduğumuz saygı gereği, sürece ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmaktan özellikle imtina edilmektedir. Ancak kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini önlemek ve gerçeğin çarpıtılmasına karşı durmak adına bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur."



