Sporda '40 yaş eşiğini' aşanlar

Spor dünyasında "40 yaş eşiğini" aşmalarına rağmen performanslarından ödün vermeyen dünya yıldızları, kariyerlerine rekorlar, başarılar, madalyalar, ödüller ekleyerek branşlarında parlamaya devam ediyor.



Futbolda Cristiano Ronaldo, basketbolda LeBron James, kayakta Lindsey Vonn, Formula 1'de Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, genç rakipleriyle boy ölçüşmeye devam ederek yaşın yalnızca bir sayı olduğunu kanıtlıyor.



- Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo



1985 yılında Portekiz'in Madeira adasında doğan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısından yetişerek genç yaşta yeteneğini gösterdi.



2003 yılında Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 292 maç 118 gol 59 asistlik performansıyla tüm dünyanın izlediği bir sporcu oldu. İngiliz ekibiyle bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Ronaldo, ayrıca 2008'de Ballon d'Or ödülünü kazandı.



2009'da 90 milyon avro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Portekizli yıldız, çıktığı 438 maçta 450 gol 131 asistle İspanyol ekibin tarihinde en çok gol katkısı veren isim olarak kayıtlara geçti.



Burada kazandığı 4 Şampiyonlar Ligi Kupası ve 4 Ballon d'Or ödülü ile dünyanın en iyi futbolcusu tartışmalarına yol açan Ronaldo, kariyerinde yeni bir "meydan okuma" için Juventus'a 100 milyon avroya transfer oldu.



İtalyan devinde 134 maçta 101 gol 22 asistlik performans gösteren dünya yıldızı, 2022 yılında eski evi Manchester United'a geri döndü.



"Kırmızı şeytanlar"da çıktığı 54 maçta 27 gol 5 asistle eski performansını aratan Ronaldo, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a geçti.



Kariyeri boyunca Portekiz Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Ronaldo, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin tarihindeki ilk büyük turnuva zaferinde önemli rol almış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



Fiziksel kondisyonu, çalışma disiplini ve hırsıyla genç futbolculara ilham veren Portekizli yıldız futbolcu, 40 yaşını aştıktan sonra Al-Nassr ile çıktığı 7 maçta attığı 4 golle zamana meydan okuyor.



- Basketbolun "kralı" LeBron James



1984 Ohio doğumlu LeBron James, henüz lise yıllarında ulusal çapta dikkat çekerek, 2003 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) seçmelerinde birinci sıradan Cleveland Cavaliers tarafından seçilmişti.



NBA kariyerine hızlı bir başlangıç yaparak 2003-04 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazanan James, 2007 yılında Cavaliers'ı ilk kez NBA Finalleri'ne taşıdı ancak performansı finali kazanmaya yetmedi.



2009 ve 2010 yıllarında art arda NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödüllerini kazanan James, 2010 yılında Miami Heat'e transfer oldu.



Burada Dwyane Wade ve Chris Bosh ile birlikte "Büyük Üçlü"yü oluşturan yıldız basketbolcu, 2012 ve 2013 yıllarında iki NBA şampiyonluğu yaşadı ve her iki finalde de MVP seçildi.



2014 yılında Cleveland Cavaliers'a geri dönen James, 2016 yılında takımıyla tarihi bir başarıya imza atarak Golden State Warriors'a karşı 3-1 geride oldukları ve MVP'si olduğu final serisini çevirerek Cavaliers'a ilk NBA şampiyonluğunu kazandırdı.



2018 yılında Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalayan James, 2020 yılında Lakers'ı şampiyonluğa taşıdı ve dördüncü kez Finaller MVP'si seçilirken, 2023 yılında NBA normal sezonunda tüm zamanların en skorer oyuncusu olarak Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bıraktı.



40 yaşından sonra bile rekor kırmaya devam eden James, geçen günlerde NBA tarihinde normal sezon ve play-off dahil 50 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.



Rekorların adamı James, 40. yaş gününden sonra Los Angeles Lakers formasıyla çıktığı 30 maçta 792 sayı 266 ribaunt 245 asistle genç rakiplerine taş çıkartıyor.



20 yılı aşkın süredir NBA'de forma giyen ve sayısız bireysel başarıya sahip James, atletizmi, liderliği ve basketbol zekasıyla hala ligin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilirken, kariyerine zirvede devam ediyor.



- Formula 1'in yaşlı kurtları Lewis Hamilton ve Fernando Alonso



Formula 1 dünyasının iki deneyimli ismi, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, yıllara meydan okuyarak pistlerde rekabet etmeye devam ediyor.



1985 yılında Büyük Britanya'da dünyaya gelen Lewis Hamilton, karting kariyerindeki başarılarının ardından 1998 yılında McLaren'in genç sürücü programına katıldı.



2005 yılında Formula 3 Euro Serisi'ni, 2006'da ise GP2 Serisi'ni kazanarak 2007 yılında McLaren takımıyla Formula 1'e adım atan Hamilton, çaylak sezonunda dikkat çekici bir performans sergileyerek sezonu ikinci sırada tamamladı.



İlk dünya şampiyonluğunu 2008'de kazanan Büyük Britanyalı pilot, 2013 yılında Mercedes'e geçişiyle birlikte kariyerinde büyük bir yükseliş yaşadı ve rekorları alt üst etti.



2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında dünya şampiyonluğunu kazandı ve toplamda yedi şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.



Bu süreçte 105 yarış galibiyeti, 104 pol pozisyonu ve 202 podyum derecesi elde ederek birçok rekora imza attı.



Ferrari'ye yaptığı sürpriz geçişle dikkatleri üstüne çeken 7 kez dünya şampiyonu, bu sezon 8'inci şampiyonluk için direksiyonun başına geçti.



Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'de yağmurlu havada istediğini alamayan Hamilton, 10. sırada finişe geldi.



1981'de İspanya'da doğan Fernando Alonso ise 2001 yılında Minardi takımıyla Formula 1'e adım attı.



2003 yılında Renault takımına katılan Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanarak Formula 1 tarihinde yerini aldı.



Kariyeri boyunca McLaren, Ferrari ve Alpine takımlarında yarışan Alonso, 2023 yılında Aston Martin takımına transfer oldu.



2023 sezonunda sekiz podyum elde eden ve dikkatleri üzerine çekerek sezonu dördüncü sırada tamamlayan Alonso, 2024 yılında 400. Grand Prix startına ulaşarak bu alanda bir rekora imza attı.



40 yaşını aştıktan sonra 9 kez podyum yapan Alonso, pistin en yaşlısı olarak bu sezon çıktığı ilk yarışta zorlu hava koşullarında kaza yaparak diskalifiye oldu.



- Kayak efsanesi Lindsey Vonn



Alp disiplini kayak yarışlarının en büyük isimlerinden biri olan Lindsey Vonn, kariyeri boyunca 82 Dünya Kupası zaferi elde ederek kadınlar kategorisinde en çok yarış kazanan kayakçılardan biri olarak dikkati çekiyor.



1984 Minnesota doğumlu ABD'li kayakçı, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda iniş dalında 1. olarak, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Amerikalı kadın kayakçı ünvanını elde etti.



2019 yılında sakatlıklar nedeniyle aktif sporculuk kariyerine son veren Vonn, 2024 yılında 40 yaşında iken başarılı bir diz ameliyatının ardından ABD Kayak Takımı'na geri dönme kararı aldı.



Aralık 2024'te St. Moritz'te düzenlenen Super-G yarışında 14. olarak Dünya Kupası'na etkileyici bir dönüş yaptı.



2025 Ocak ayında St. Anton'da düzenlenen iniş yarışında 6. sırayı elde eden Vonn, ertesi gün Super-G yarışında 4. olarak podyuma yakın bir performans sergiledi.



3 Olimpik madalyaya sahip ABD'li sporcu, sakatlıklara rağmen spor kariyerini uzun yıllar boyunca sürdürerek dayanıklılığı ve azmiyle tanınan bir sporcu oldu.



