Solskjaer, iki pozisyonda kararsız kaldı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Sadece 2 pozisyonda karar veremiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Solskjaer, iki pozisyonda kararsız kaldı!
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29 Mart 2025 12:16
Son güncelleme 29 Mart 2025 12:17

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye'deki ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak.

Norveçli teknik direktör, dev derbi için ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken 2 mevki için henüz karar vermedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, orta saha ve sol kanat mevkilerindeki belirsizlik, teknik heyetin yapacağı değerlendirmeler sonrasında netleşecek. 

Orta sahada, son haftalarda formsuz bir grafik çizen Alex Oxlade-Chamberlain'in yedeğe çekilebilir. 

Bu durumda, Amir Hadziahmetovic veya Salih Uçan'ın forma giymesi bekleniyor.

Sol kanatta ise Joao Mario'nun yerine genç yıldız Ernest Muçi'nin kadroya dahil edilme ihtimali gündemde.

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