Solskjaer: 'Beşiktaş üst üste iki maç yenilmez!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep yenilgisiyle morali bozulan takımını Tümosan Konyaspor maçına motive etmeye çalışıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hafta boyunca takımına yoğun bir antrenman programı hazırlayan ve taktiksel açıdan futbolcularına yükleme yapan Norveçli teknik adam, mental olarak da oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştı.
"BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİ MAÇ KAYBETMEZ!"
Oyuncularını motive etmeye çalışan Solskjaer, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve asla iki maç üst üste kaybetmez. Reaksiyon vermemiz gerekiyor. Yenilgiyi kimse aklından geçirmesin. Ayağa kalkmalıyız." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam, "Milli araya Konyaspor'u yenerek gireceğiz ve 3 puanı alacağız, ardından milli arada Galatasareay derbisine her şeyimizle hazırlanacağız ve odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
SOLSKJAER İLE 2.17 PUAN ORTALAMASI
Beşiktaş, Solskjaer ile şu ana kadar çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Norveçli, Beşiktaş ile 2.17 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş, cumartesi akşamı 20.30'da Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Hafta boyunca takımına yoğun bir antrenman programı hazırlayan ve taktiksel açıdan futbolcularına yükleme yapan Norveçli teknik adam, mental olarak da oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştı.
"BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİ MAÇ KAYBETMEZ!"
Oyuncularını motive etmeye çalışan Solskjaer, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve asla iki maç üst üste kaybetmez. Reaksiyon vermemiz gerekiyor. Yenilgiyi kimse aklından geçirmesin. Ayağa kalkmalıyız." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam, "Milli araya Konyaspor'u yenerek gireceğiz ve 3 puanı alacağız, ardından milli arada Galatasareay derbisine her şeyimizle hazırlanacağız ve odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
SOLSKJAER İLE 2.17 PUAN ORTALAMASI
Beşiktaş, Solskjaer ile şu ana kadar çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Norveçli, Beşiktaş ile 2.17 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş, cumartesi akşamı 20.30'da Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.