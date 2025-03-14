Solskjaer: "Beşiktaş üst üste iki maç yenilmez!"

Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamı Solskjaer, Konyaspor deplasmanı öncesi oyuncularıyla konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Solskjaer: 'Beşiktaş üst üste iki maç yenilmez!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 11:20
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep yenilgisiyle morali bozulan takımını Tümosan Konyaspor maçına motive etmeye çalışıyor.

Hafta boyunca takımına yoğun bir antrenman programı hazırlayan ve taktiksel açıdan futbolcularına yükleme yapan Norveçli teknik adam, mental olarak da oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştı.

"BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİ MAÇ KAYBETMEZ!"

Oyuncularını motive etmeye çalışan Solskjaer, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve asla iki maç üst üste kaybetmez. Reaksiyon vermemiz gerekiyor. Yenilgiyi kimse aklından geçirmesin. Ayağa kalkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam, "Milli araya Konyaspor'u yenerek gireceğiz ve 3 puanı alacağız, ardından milli arada Galatasareay derbisine her şeyimizle hazırlanacağız ve odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

SOLSKJAER İLE 2.17 PUAN ORTALAMASI

Beşiktaş, Solskjaer ile şu ana kadar çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Norveçli, Beşiktaş ile 2.17 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş, cumartesi akşamı 20.30'da Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery