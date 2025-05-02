Sofyan Amrabat, Beşiktaş derbisine yetişecek mi?

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sofyan Amrabat, salonda bireysel çalıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sofyan Amrabat, Beşiktaş derbisine yetişecek mi?
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02 Mayıs 2025 12:34
Süper Lig'de Beşiktaş ile derbide karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Sofyan Amrabat, cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda salonda bireysel olarak çalıştı.

Fenerbahçe sağlık heyeti, 28 yaşındaki futbolcuyu derbiye yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Amrabat'ın durumunun cumartesi günkü son antrenmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Faslı orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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