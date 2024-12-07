Sivasspor'a ağır misafir: Galatasaray

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a ağır misafir: Galatasaray
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07 Aralık 2024 13:10
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Lider Galatasaray ise 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan elde etti.

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