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Sivasspor, 4 futbolcu ile anlaşma sağladı

Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile sözleşme imzaladı.

calendar 18 Temmuz 2025 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, 4 futbolcu ile anlaşma sağladı
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 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya varılan futbolcuların, Bolu kampına dahil olarak takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

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