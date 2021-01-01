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Simmons'ın tekrar 76ers'ta oynayacağına dair "artan bir inanç" var

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın tekrar 76ers forması giyeceğine dair "artan bir inanç" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın tekrar 76ers forması giyeceğine dair "artan bir inanç" olduğu iddia edildi.

Antrenman kampı başlamadan önce ekipten takas talebinde bulunmuş olan Simmons, bir aydan fazla bir süre ara verdikten sonra, yakın zamanda tekrar 76ers'a katılmıştı.

Simmons, Sixers'ın dün gece Detroit Pistons'a karşı oynadığı son hazırlık maçında oynamamış olsa da, Substack'tan Marc Stein'e göre, 76ers'ın bir parçası olarak tekrar forma giyeceğine 'artan bir inanç' olduğu bildirildi.

Avustralyalı yıldızın halen başka bir takımda yeni bir başlangıç yapmak istediği biliniyor olsa da, oynayarak takas değerini yükseltmek istediği düşünülüyor.

Dokuz takımın Simmons'ı almak için aktif olarak ilgi gösterdiği bildirilmiş olsa da, Sixers'ın taleplerinin bu görüşmeleri durma noktasına getirdiği açıklanmıştı.

Simmons takımla en son maçını, geçtiğimiz sezonun playofflarında Atlanta Hawks'a karşı oynamıştı.


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