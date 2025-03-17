Simmons, 2028 Olimpiyatları için Avustralya Milli Takımına katılmaya hazır

LA Clippers guardı Ben Simmons, eğer tam olarak sağlıklı olursa 2028 Olimpiyatları'nda Avustralya Milli Takımı forması giymeye hazır olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Simmons, 2028 Olimpiyatları için Avustralya Milli Takımına katılmaya hazır
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17 Mart 2025 12:27
Son güncelleme 17 Mart 2025 12:30
LA Clippers guardı Ben Simmons, eğer tam olarak sağlıklı olursa 2028 Olimpiyatları'nda Avustralya Milli Takımı forması giymeye hazır olduğunu açıkladı.

Grant Afseth'e konuşan eski yıldız, fiziksel olarak en üst seviyede rekabet edebilecek durumda olması halinde Boomers kadrosuna katılacağını belirtti:

"Eğer sağlıklı olursam ve kendimi hazır hissedersem, kesinlikle orada olacağım."

Bu açıklama, yıllardır süren belirsizliklerin ardından geldi. Simmons, sakatlıklar ve kişisel sorunlar nedeniyle daha önce Avustralya Milli Takımı'nı uluslararası turnuvalarda temsil edememişti.

Los Angeles Lakers'a takaslandığından beri oyununa dair bazı olumlu sinyaller veren Simmons, bu sezon 6.0 sayı, 4.7 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. %53.6 saha içi isabetiyle skor üretmese de, oyun kuruculuk yeteneği ve savunmadaki çok yönlülüğü hâlâ değerli olarak görülüyor.

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