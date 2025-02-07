Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu!

Son olarak Sevilla'da forma giyen İspanyol stoper oyuncusu Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu.



38 yaşındaki İspanyol savunmacı, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu.



KARİYERİ



Kariyerinde Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 5 La Liga şampiyonluğu kazanan Ramos, Paris Saint-Germain'de 2 Ligue 1 zaferi yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2008-2012 Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşayan efsane isim, 2023'te milli takımı bıraktığını açıklamıştı.



PERFORMANSI



Tecrübeli stoper kariyerinde çıktığı 797 maçta 116 gol 27 asistlik performans sergiledi.



