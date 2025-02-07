Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu!

Sergio Ramos, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu!
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07 Şubat 2025 01:28
Son güncelleme 07 Şubat 2025 01:30

Son olarak Sevilla'da forma giyen İspanyol stoper oyuncusu Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu. 

38 yaşındaki İspanyol savunmacı, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu.

KARİYERİ

Kariyerinde Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 5 La Liga şampiyonluğu kazanan Ramos, Paris Saint-Germain'de 2 Ligue 1 zaferi yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2008-2012 Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşayan efsane isim, 2023'te milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

PERFORMANSI

Tecrübeli stoper kariyerinde çıktığı 797 maçta 116 gol 27 asistlik performans sergiledi.

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