Serdal Adalı'dan Salih Özcan sözleri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündeminde olan Salih Özcan ve yerli futbolcu eksikliğiyle ilgili konuştu.

calendar 04 Haziran 2025 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan Salih Özcan sözleri!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündeminde olan Salih Özcan ve yerli futbolcu eksikliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

SALİH ÖZCAN AÇIKLAMASI

Yerli oyunculara ağırlık verdiklerini belirten Adalı, "İlgileniyoruz. Ağırlık genç, yerli, Türk. Çünkü maalesef Türkiye'deki milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüplerinden ayrılma gibi bir şansları yok" ifadelerini kullandı.



"YURT DIŞINDAN GENÇ TRANSFERİMİZ OLACAK"

Yurt dışından genç transferler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Adalı, "Yine yurt dışından genç transferimiz olacak. Çalışıyoruz" dedi.

"YERLİ AÇIĞINI KAPATACAĞIZ"

Adalı, yerli futbolcu açığını çözmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yerli açığımız en büyük sorunlarımızdan biri. 1-1.5 transfer dönemi içinde yerli açığını kapatacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


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