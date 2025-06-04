Serdal Adalı'dan Salih Özcan sözleri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündeminde olan Salih Özcan ve yerli futbolcu eksikliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



SALİH ÖZCAN AÇIKLAMASI



Yerli oyunculara ağırlık verdiklerini belirten Adalı, "İlgileniyoruz. Ağırlık genç, yerli, Türk. Çünkü maalesef Türkiye'deki milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüplerinden ayrılma gibi bir şansları yok" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından genç transferler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Adalı, "dedi.Adalı, yerli futbolcu açığını çözmekte kararlı olduklarını vurgulayarak,şeklinde konuştu.