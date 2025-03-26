Serdal Adalı'dan Galatasaray'a çağrı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Düzenlendiği basın toplantısında konuşan Serdal Adalı, "TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Galatasaray'a yönelik açıklamalarında ayrıca "Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz!" dedi.
Derbide yeni bir uygulama başlatacaklarını söyleyen Serdal Adalı "Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk! Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz!" açıklamasını yaptı.
Düzenlendiği basın toplantısında konuşan Serdal Adalı, "TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Galatasaray'a yönelik açıklamalarında ayrıca "Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz!" dedi.
Derbide yeni bir uygulama başlatacaklarını söyleyen Serdal Adalı "Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk! Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz!" açıklamasını yaptı.