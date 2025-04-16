Semih'ten Avrupa'ya ilk adım

Beşiktaş'ın genç hücumcusu Semih Kılıçsoy, Avrupa'ya transferi için ilk hamlesini yaptı ve menajerlik şirketini değiştirdi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih'ten Avrupa'ya ilk adım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2025 09:49
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç forveti Semih Kılıçsoy, kariyeriyle ilgili önemli bir anlaşma yaptı.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü menajer Federico Pastorello'nun danışmanlık şirketi P&P Sport Management genç oyuncunun bütün haklarını aldı.

AVRUPA'DA CİDDİ BİR AĞA SAHİP

Pastorello, Semih'i de portföyüne ekleyerek oyuncunun kariyer planlanmasına yardımcı olacak. Ünlü menajer Premier Lig, İtalya Serie A, portekiz ve Suudi Arabistan'da ciddi bir ağa sahip... 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery