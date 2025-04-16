Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç forveti Semih Kılıçsoy, kariyeriyle ilgili önemli bir anlaşma yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü menajer Federico Pastorello'nun danışmanlık şirketi P&P Sport Management genç oyuncunun bütün haklarını aldı.
AVRUPA'DA CİDDİ BİR AĞA SAHİP
Pastorello, Semih'i de portföyüne ekleyerek oyuncunun kariyer planlanmasına yardımcı olacak. Ünlü menajer Premier Lig, İtalya Serie A, portekiz ve Suudi Arabistan'da ciddi bir ağa sahip...
Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü menajer Federico Pastorello'nun danışmanlık şirketi P&P Sport Management genç oyuncunun bütün haklarını aldı.
AVRUPA'DA CİDDİ BİR AĞA SAHİP
Pastorello, Semih'i de portföyüne ekleyerek oyuncunun kariyer planlanmasına yardımcı olacak. Ünlü menajer Premier Lig, İtalya Serie A, portekiz ve Suudi Arabistan'da ciddi bir ağa sahip...