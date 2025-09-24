Sarunas Jasikevicius: 'Kupaların devamını istiyoruz'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş GAIN maçı sonrası konuştu.



Başarılı antrenör, "Jantunen çok formda geldi. Yeni katıldı ama müthiş iş çıkardı. Buraları oynamaya hazır bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.



Jasikevicius, "Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu hep söylüyorum. Burada kalmaya devam etmek istiyorum. Kupaların devamını istiyoruz!" sözlerini sarf etti.



