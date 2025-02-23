Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı
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23 Şubat 2025 22:10
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.  Salon: Bahçelievler Hasan Doğan

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Bahçelievler Belediyespor: Almodovar, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Melis Cılkız, Strunjak (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-27, 22-25, 24-26

Süre: 103 dakika


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