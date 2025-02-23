Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Salon: Bahçelievler Hasan Doğan
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Bahçelievler Belediyespor: Almodovar, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Melis Cılkız, Strunjak (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-27, 22-25, 24-26
Süre: 103 dakika
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Bahçelievler Belediyespor: Almodovar, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Melis Cılkız, Strunjak (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-27, 22-25, 24-26
Süre: 103 dakika
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<