Santiago Bernabeu'nun adı değişiyor

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adından 'Santiago'yu kaldırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Santiago Bernabeu'nun adı değişiyor
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27 Aralık 2024 18:26
Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adından 'Santiago'yu kaldırma kararı aldı.

Marca'nın haberine göre; 1955 yılında adı Santiago Bernabeu olarak tescil ettirilen stadyumdaki "Santiago" ismi kaldırılacak.

Bunun ticari sebeplerden ötürü olduğu belirtilirken, yalnızca "Bernabeu" ibaresi kalacak. Eflatun-Beyazlıların, Bernabeu'nun önüne bir reklam alması bekleniyor.

Real Madrid Kulübü'nün kısa süre içinde konu hakkında açıklamada bulunması bekleniyor.
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