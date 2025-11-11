Samsunspor'dan bahis soruşturması için açıklama!

Samsunspor, futbolcuların sevklerinin ardından bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

calendar 11 Kasım 2025 13:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen futbolcuları Celil Yüksel hakkındaki süreci takip ettiklerini bildirdi.

Kırmızı beyazlı kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbolcuları Celil Yüksel'in devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiği hatırlatıldı.

Sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Adalet, dürüstlük ve fair play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.


 

