Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Carlo Holse



Bu sonucun ardından Samsunspor, 3 puana yükseldi. Gaziantep FK de 3 puanda kaldı.



Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise 3. haftada Galatasaray ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçecek. [TFF, Avrupa'da play-off oynayan takımların 3. hafta maçlarını ertelemişti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak.]



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Samsunspor öne geçti. Ntcham'ın sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Holse'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu: 0-1.



20. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





72. dakikada Maxim'in kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.



76. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



77. dakikada Bola'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Dioudis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Karşılaşma, konuk ekip Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Gaziantep Büyükşehir



Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut



Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Saborit), Bitok (Dk. 85 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 46 M'Bakata), Mandouki (Dk. 46 Furkan Soyalp), Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kenan Kodro, Kozlowski (Dk. 69 Emre Taşdemir)



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 90 Ercan Kara), Holse (Dk. 78 Celil Yüksel), Muja (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 60 Dimata), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)



Gol: Dk. 5 Holse (Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 29 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Kozlowski, Dk. 90+3 Saborit (Gaziantep FK), Dk. 77 Benasser, Dk. 82 Celil Yüksel, Dk. 90+3 Dimata (Samsunspor)





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