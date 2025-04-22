Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.



Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 58 ilden 738 sporcu mücadele ediyor.



Şampiyonanın altıncı günü 22 yaş altı, yıldız ve gençler yarı final müsabakalarıyla başladı.



Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü ve Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Nazım Dalkıran, AA muhabirine, şampiyonada çok güzel maçlara şahitlik ettiklerini söyledi.



Gün içinde yıldız ve geçler yarı final maçlarının süreceğini söyleyen Dalkıran, "Yarın finallerle beraber şampiyona son bulacak. İlk defa üç kategorinin aynı anda yapıldığı ve çok büyük katılımın olduğu bir şampiyonluğu yaşıyoruz. Samsun ili bizi çok iyi karşıladı. Müsabakalar da iyi gidiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkileri bize gerekli kolaylığı sağladı. Her şey çok iyi gidiyor. Kendilerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Şampiyonanın son günü 22 Nisan'da final müsabakaları yapılacak.



