Şampiyon buz hokeyci Nil'in 'milli takımda kaptanlık' hayali

Kocaeli'de yetenek taramasıyla seçilerek buz hokeyine başlayan ve ilk kez giydiği milli formayla altın madalya sevinci yaşayan 15 yaşındaki Süveyda Nil Yalçın, "milli takımda kaptan" olmak istiyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında 2019'da seçilen Yalçın, spora buz pateniyle başladı.Antrenörlerinin hokeye yönlendirdiği Yalçın, patenlerini hokey pakı peşinde koşturmak için giymeye devam etti.Azmi sayesinde 6 yıl sonra 18 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Yalçın, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunca 18-23 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki 4. maçında İzlanda'yı 2-0 yenen milli takımla altın madalya sevinci yaşadı.Gebze Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Yalçın, Buz Hokeyi Milli Takımı'nın kaptanlığını yapmak ve yurt dışına transfer olarak aranan sporcular arasında yer almak için çalışıyor.Milli buz hokeyci Süveyda Nil Yalçın, AA muhabirine, Türkiye'de buz hokeyinin geleceği ve kendi kariyeriyle ilgili umutlu olduğunu dile getirdi.Hedeflerine ulaşmak için çalıştığını anlatan Yalçın, "daha güzel yerlere" geleceğine inandığını söyledi.Buz hokeyinde en iyi oyunculardan birisi olmak istediğini vurgulayan Yalçın, "Şampiyonluk benim açımdan ilk olduğu için çok güzel bir duyguydu. Arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Milli takımda kaptanlık hayalim var. İlerleyen dönemde yurt dışında oynamayı düşünüyorum. Yurt dışında en iyi oyunculardan birisi olmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Candan Nazlım, milli takıma sporcu yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Nazlım, "Çocuklar burada hem sosyal alanda hem de yetenekli oldukları alanda en iyisini yapmayı öğreniyor. Bu işi gerçekten isteyen, spor kültürünü benimsemiş çocuklarla devam ediyoruz. Bu kültürle büyüyen sporcuların ileride neler yapabileceklerini hepimiz göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Yalçın'ın ilk milli sporcuları olduğunu aktaran Nazlım, "Şampiyonada altın madalya aldılar, bir üst kategoriye çıkma hakkı kazandılar. İlk seferinde böyle bir tecrübe yaşaması, onun bile hayal edemeyeceği bir şeydi belki de. Çok keyif aldı. Zorlandı ama elinden gelenin en iyisini yaparak milli takımda madalya aldı." diye konuştu.Buz hokeyi antrenörü Orkun Akarsu, tarama programı sayesinde çocukların sporla tanıştığını, bu tarz projelerde yer almanın kişisel gelişimleri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.