Fenerbahçe'in son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri Mbwana Samatta oldu.
6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı
ERKEN DÖNEBİLİR
Geçen sezonu Antwerp'te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk'e kiralandı. Ancak Belçika basını, Mavi-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri göndereceğini öne sürdü.
6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı
ERKEN DÖNEBİLİR
Geçen sezonu Antwerp'te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk'e kiralandı. Ancak Belçika basını, Mavi-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri göndereceğini öne sürdü.