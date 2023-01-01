Fenerbahçe'in son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri Mbwana Samatta oldu.Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştıGeçen sezonu Antwerp'te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk'e kiralandı. Ancak Belçika basını, Mavi-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri göndereceğini öne sürdü.