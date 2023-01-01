Samatta, Fenerbahçe'ye erken dönebilir

Genk'in Mbwana Samatta'nın performansından memnun olmadığı ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri göndereceği öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Samatta, Fenerbahçe'ye erken dönebilir
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01 Ocak 2023 13:41
Mbwana Samatta
Mbwana Samatta
Fenerbahçe
Fenerbahçe'in son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri Mbwana Samatta oldu.

6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı

ERKEN DÖNEBİLİR

Geçen sezonu Antwerp'te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk'e kiralandı. Ancak Belçika basını, Mavi-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri göndereceğini öne sürdü. 

 

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