Sakaryaspor, Chelsea'nin eski yıldızını aldı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, bir dönem Chelsea forması da giyen Gael Kakuta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Sakaryaspor, Chelsea'nin eski yıldızını aldı
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09 Şubat 2025 13:35
Son güncelleme 09 Şubat 2025 13:37
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kongolu 10 numara oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba Sakarya, senin için savaşmaya geldim" ifadelerine yer verildi.

CHELSEA'DE FORMA GİYDİ

Bir dönem İngiliz devi Chelsea'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, son olarak İran Pers Körfez Pro Ligi kulüplerinden Esteghlal FC'de oynamıştı.

18 MAÇ, 1 ASİST

İran ekibi Esteghlal FC'de 20 Ocak'ta ayrılan Kakuta, forma giydiği 18 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Kongolu oyuncu kariyerinde Chelsea, Lens, Bolton, Dijon, Vitesse, Lazio, Sevilla, Rayo Vallecano, HB CFFC, Deportivo, Amiens ve Esteghlal FC formalarını terletti. Kongo Milli Takımı ile de 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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