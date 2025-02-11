Şafak Müderrisgil'den Bakan Bak'a ziyaret

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Müderrisgil, görev süresinin ilk üç ayında Türk tenisinde yapılan çalışmaları aktarmak ve geleceğe yönelik atılacak adımları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan stratejiler ve projeler hakkında Bakan Bak'a bilgi verdi.



Görüşmede Türk tenisinin altyapıdan profesyonel düzeye kadar her alanda nasıl daha da güçlendirilebileceği, sporcuların gelişimi ve uluslararası başarıların artırılması konuları ele alındı. Müderrisgil, Türk tenisinin gelişimine verdiği sürekli destek ve katkılardan dolayı Bakan Bak'a teşekkürlerini sundu.







