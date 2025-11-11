Sadettin Saran'ın hayali: Alexander Sörloth

Galatasaray'la puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Hücum hattında yaşanan sıkıntılar sonrası rota Alexander Sörloth'a çevrildi.

calendar 11 Kasım 2025 11:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e düşürse de hücum hattında sıkıntılar yaşıyor.

Jhon Duran'ın henüz hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de bir türlü istenilen performansı sergileyememesi teknik direktör Domenico Tedesco'yu farklı arayışlara itti. İtalyan çalıştırıcıyla görüşme yapan yönetim, devre arasında bu bölgeyi güçlendireceklerinin sözünü verdi. Yönetimin kadroya katmak istediği ismin ise; Alexander Sörloth olduğu öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİF EDİLECEK

Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamadığı icin mutsuz olan Norveçli golcü, İspanyol ekibinden ayrılmak istiyor. Fenerbahce de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.


La Liga ekibinin Sörloth için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Sarı lacivertliler, eğer Alexander Sörloth transferini gerçekleştirirse Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yle yolları ayıracak.

17 MAÇTA 2 GOL

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 789 dakika sahada kalan Norveçli yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR'DA FIRTINALAR ESTİRDİ

2019-20 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, bordo-mavili forma altında o dönem 49 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken, 11 defa da asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
