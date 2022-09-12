Sezon başında gönderilme ihtimali yüksek olan ancak daha sonra yaşanan sakatlıkların ardından sağ bekte formayı kapan Sacha Boey, Gaziantep karşılaşmasında olduğu gibi Kasımpaşa deplasmanında da harika oynadı.Boey, bir kez daha hem savunmada hem de hücumda Sarı-Kırmızılılar'a çok önemli katkılar yaptı.Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey, bu sezon Sarı-Kırmızılı ekibin tüm maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı.