Sacha Boey, Avrupa'yı salladı

Galatasaray'ın gelen tekliflere rağmen takımda tutmayı seçtiği Sacha Boey, kararın doğru olduğunu ilk maçtan gösterdi.
Sacha Boey, hem defansta hem de hücumda belki de takımın en iyisiydi. 20 ikili mücadelenin 14'ünü kazanan ve 8 top kapan futbolcu, tek şutunda üstelik zor bir pozisyonda olmasına rağmen isabet bulup geri dönüş ateşini de yaktı.
FRANSA A MİLLİ TAKIMI'NA ADAY
Daha önce Fransa U21 Milli Takımı'na çağrılan Sacha Boey'in artık A Takım'a aday olduğu konuşuluyor. Bu oyuncuyu her maçta 'Scout'lar izliyor.
HEDEF: REKOR FİYATA SATMAK
Yönetimin amacı, Devler Ligi'nde iyice değerlenecek futbolcuyu rekor bir fiyata satabilmek.
Sacha Boey, hem defansta hem de hücumda belki de takımın en iyisiydi. 20 ikili mücadelenin 14'ünü kazanan ve 8 top kapan futbolcu, tek şutunda üstelik zor bir pozisyonda olmasına rağmen isabet bulup geri dönüş ateşini de yaktı.
FRANSA A MİLLİ TAKIMI'NA ADAY
Daha önce Fransa U21 Milli Takımı'na çağrılan Sacha Boey'in artık A Takım'a aday olduğu konuşuluyor. Bu oyuncuyu her maçta 'Scout'lar izliyor.
HEDEF: REKOR FİYATA SATMAK
Yönetimin amacı, Devler Ligi'nde iyice değerlenecek futbolcuyu rekor bir fiyata satabilmek.