Ryan Kent, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe'de geçen sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent, transferde yine sorun çıkarıyor.
İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ryan Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Ryan Kent'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ryan Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Ryan Kent'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.