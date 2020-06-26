Ryan Babel tekrar Florya'da

Ajax ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Galatasaray'ın idmanına ziyarette bulundu.

Ryan Babel tekrar Florya'da
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26 Haziran 2020 21:47
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Florya'ya geri döndü.

Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti.

Kısa bir açıklama da yapan tecrübeli isim, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. Hollanda ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu. Artık Galatasaray'dayım" şeklinde konuştu.





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