NBA'in eski yıldız oyuncularından Rajon Rondo, 2020 NBA Finalleri sırasında Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel'dan dakika alabilmek için LeBron James'in devreye girmesinin gerektiğini açıkladı.



2019-20 sezonunda COVID-19 nedeniyle oluşturulan Orlando Bubble'da oynanan final serisinde Lakers, Miami Heat'i 4-2 ile geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu süreçte önemli rol oynayan tecrübeli oyun kurucu Rondo, 5. maçta oynamaması üzerine yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:



"5. maçta beni oynatmadılar ve çıldırdım. Frank bana güvenmedi. LeBron'a bakıp, 'Sahada seninle bu seviyede bulunmuş tek kişi benim ve beni son çeyrekte oynatmıyor musun?' dedim."



"Çok sinirlendim. O anlarda sahada olup oyunu yönlendirmem gerekiyordu, çünkü bu benim işim. 6. maçtan önce… Frank'i severim ama anca eğer LeBron kenara dönüp 'Onun oyunda olması lazım' derse oyuna girebiliyorsunuz."



Rondo, 2020 Finalleri'nde ortalama 25.9 dakika süre alıp 8.7 sayı, 5.2 ribaund ve 5.5 asistle katkı verdi. Özellikle 2. ve 6. maçlarda yıldızlaşan Rondo, seriyi kazandıran son maçta 19 sayı, 4 ribaund ve 4 asist üreterek şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.



Serideki 3. ve 4. maçlarda 14'te 2 isabetle oynaması nedeniyle 5. maçta süre alamayan Rondo, kendisine verilen 6. maç şansını en iyi şekilde değerlendirmişti. Avery Bradley'nin bubble'a katılmaması sonrası Lakers'a dahil olan Rondo, birçok otoriteye göre şampiyonluk yolunda takımın en kritik parçalarından biri oldu.



