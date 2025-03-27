Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş, 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası tamamlandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 00:03
Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş şampiyonayı 9. sırada, 16 yaşındaki GM Ediz Gürel ise 10. sırada tamamladı.

GM Ediz Gürel ve GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 11 turda 8 puana ulaştı ve sergiledikleri performansla 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Organizasyonun "en iyi genç sporcular kategorisinde" GM Yağız Kaan Erdoğmuş birinci, GM Ediz Gürel ise ikinci oldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery