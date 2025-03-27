Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş şampiyonayı 9. sırada, 16 yaşındaki GM Ediz Gürel ise 10. sırada tamamladı.



GM Ediz Gürel ve GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 11 turda 8 puana ulaştı ve sergiledikleri performansla 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.



Organizasyonun "en iyi genç sporcular kategorisinde" GM Yağız Kaan Erdoğmuş birinci, GM Ediz Gürel ise ikinci oldu.



