Roma, Torino'yu iki golle geçti!

İtalya Serie A'nın son haftasında Roma, Torino'ya konuk oldu.
Olimpico Grande Torino Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Roma 2-0 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri dakika 18'de penaltıdan Leandro Paredes ve 53. dakikada Alexis Saelemaekers kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 81. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Roma, ligi 69 puanda 5. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Torino, 44 puanda kaldı ve 11. sırada konumlandı.
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